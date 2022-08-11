家電大廠禾聯碩（5283）11日召開董事會，並通過半年報，上半年營收36.86億元、年增18％；稅後純益4.2億元、年減3.4％，每股股益5.75元，略遜於去年同期的5.95元。

由於原物料價格、運費及新台幣貶值等因素使成本增加，使禾聯碩營收成長、獲利衰退。

禾聯碩第二季毛利利34％、營業淨利率14％、純益率14％，均較去年同期衰退，不過若與第一季相較，由於首季有毛利較低的班班有冷氣標案認列，因此第二季毛利率、淨利率均較第一季有所回升。

禾聯碩上半年營收成長來源除空調商品成長外，各式生活小家電、冰箱冷凍櫃及洗衣機等亦均呈現成長，7月營收7.52億元、年增11％，累計前七月營收44.38億元、年增16.8％，7月營收成長主要因為今年夏天天氣高溫炎熱，夏季型商品冷氣、電扇等產品熱銷所致。

禾聯碩指出，下半年營運仍深受原物料等成本提高的影響，毛利率仍難以提升，今年夏季好天氣若能延續，有助冷氣空調產品銷售。