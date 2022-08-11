喬漢姆因在《捍衛戰士：獨行俠》中飾演帥氣冷漠的海軍中將人氣飆升。（UIP提供）

Apple TV＋當家影集《晨間直播秀》今（11日）宣佈美國男星喬漢姆（Jon Hamm）將加入第3季，並擔任主要角色。目前已進入最後製作階段，觀眾不僅可以見到他與2大影后珍妮佛安妮絲頓（Jennifer Aniston）與瑞絲薇斯朋（Reese Witherspoon）同台，與因該劇獲得艾美獎肯定的比利古達，更有許多劍拔弩張、令人期待的對手戲。

喬漢姆今年在湯姆克魯斯（Tom Cruise）主演《捍衛戰士：獨行俠》中飾演帥氣冷漠的海軍中將「旋風」辛普森人氣飆升，在知名影集《廣告狂人》擔任男主角的喬漢姆，曾因該劇多次獲得金球獎和艾美獎最佳男主角的提名和認可，多年飾演廣告創意總監的他，將把自己7年扮演事業有成人物、卻又充滿不安與步步為營的惟妙惟肖樣貌，帶入《晨間直播秀》第3季，在劇中飾演事業有成的財團巨頭「保羅馬克」，試圖運用手段拉攏2位主播和電視台總監比利古達達到收購UBA電視台的目的。