「台北古蹟日」將於9月17日登場，以「老屋漫遊季」為主題規畫系列活動，文化局表示，今年推出8條老房子走讀路線，8月25日開放報名，並首次邀民眾走進文資現場，原台北刑務所官舍也華麗轉身，加入這次導覽行程，盼讓民眾用不同視角深入老屋故事。

每年9月的第3個周末為全國古蹟日，文化局今年規畫8條古蹟走讀路線，首次帶領民眾走進文化資產修復現場，如學海書院、陳德星堂、前南菜園日式宿舍等，展示文化資產修復工法、建築材料，讓民眾了解文資修復過程。

文化局說明，各走讀導覽將於8月25日開放報名，每條路線有2到3個梯次⁣，每梯次15到20個名額，報名費為250元，8條導覽路線將搭配特色遊程，提供咖啡、茶點、法式小食、茶席等體驗，可以來趟漫步台北街頭的文化小旅行。⁣⁣

文化局指出，坐落於金華街區域的原台北刑務所官舍，是這次走讀行程的新夥伴，可造訪台北監獄遺址並參觀過往獄政官員居住的宿舍，欣賞日本時期建築的美感，了解台灣獄政歷史的發展。

文化局說明，「萬華氏族的修復之路」將走入作為高氏家族宗祠的學海書院、萬華林宅等，感受萬華氏族的發展歷程，也可欣賞古蹟活化的建築美學，期待市民漫步城市時，能透過不一樣的視角，留心街頭巷弄的文化資產，體會臺北歷史文化的深厚美感。

文化局表示，除了導覽活動，「老房子影像徵件」攝影比賽8月15日起到10月10日徵件，邀老屋迷與攝影迷深入台北市街區，以影像捕捉老屋珍貴身影，比賽總獎金共10萬元，獲獎作品11月將在「原台北刑務所官舍－金華街」展出。

此外，台灣新文化運動紀念館10月2日將舉辦「人權繪本導讀」，邀親子透過繪本故事，認識歷史事件與場址保存的意義，報名活動還加碼贈送「人權場址實境解謎」活動包。