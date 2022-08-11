6月中新竹市輪胎行遭陳姓業者小兒子縱火釀8死悲劇，新竹地檢署偵查終結，認定陳男只因家務事與父母發生爭執，為發洩不滿情緒，竟將汽油全數潑灑至1樓引起濃煙大火爆炸，斷絕2樓家人逃生機會，屬直接故意致家人於死地，犯罪手法殘酷、泯滅天良，新竹地檢認為陳男惡性深重難改，無教化可能，請求法院判處被告死刑。

輪胎行陳家小兒子陳彥翔6月15日晚間與同住父母因洗碗等家務事發生口角衝突，竟憤而外出購買20公升汽油，返家後又與父親發生激烈爭吵，陳彥翔遂將所購得汽油全數潑灑於1樓各處，家人見狀趕緊撥打110報案，陳彥翔竟未能收手，還用打火機引燃衛生紙往汽油潑處投擲，瞬間引燃火勢並發出爆炸聲響。

因火勢迅速延燒，人在1樓的母親及太太兩人趕緊衝上樓搶救其他家人，但火勢造成的濃煙與猛烈火勢，當場將母親、太太、妹妹等人嗆暈後遭烈火燒灼死亡，8人大體也因高溫燒熔2樓臥室地板及1樓鋼樑、天花板，全數墜落至1樓，僅有人在1樓的父親及陳彥翔倖免於難。

警方獲報抵達輪胎行後，因見聞陳彥翔身上散發汽油味且滯留現場及情緒失控，為警當場以放火罪準現行犯逮捕，上銬送至台大醫院新竹分院急救。

新竹地檢署當夜晚間便抵達火場展開專案會議，並就大體相驗、釐清火災發生原因、追究相關刑事責任等展開任務分工，檢警持續積極蒐集相關事證，7月13日陳彥翔出院，檢察官於當日完成訊問，向新竹地方法院聲請羈押獲准。

新竹地檢署偵查終結，認為陳彥翔已犯放火燒燬現供人使用之住宅、殺害直系血親尊親屬、殺人未遂等罪嫌，並認定陳彥翔屬直接故意縱火致家人於死地，犯罪手法殘酷、泯滅天良、毫無人性，視人命如草芥，已達公民與政治權利國際公約所稱情節最重大之犯罪，且陳彥翔惡性深重難改，已無教化之可能，向法院求處陳彥翔死刑。