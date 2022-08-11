以影像反映當代社會中，人類文明可能存在的問題，荷蘭攝影藝術家埃爾溫．奧拉夫橫跨40年的創作展《埃爾溫．奧拉夫：完美時刻－未竟世界》將於13日起在國立台灣美術館（國美館）展出，作品中看似完美的生活表象，實則揭露當代社會中不盡完美的「未竟世界」。

奧拉夫的特展是由韓國水原市立美術館策劃，完整介紹埃爾溫．奧拉夫的創作脈絡與他持續關注的當代社會議題。展覽入口呈現的「引經據典：12位大師與埃爾溫‧奧拉夫」單元，係因奧拉夫自幼深受古典繪畫作品啟發，此次與荷蘭國家博物館館長迪比茨一同從館藏中挑選了12幅國家典藏的古典繪畫，與其當代攝影手法回應，創造對話，也呈現攝影師與畫家面對的相同挑戰。

奧拉夫主修新聞學，長期關注人類社會與文明發展，又同時跨足時尚，因此他多以充滿電影感的場景，表達富於戲劇化的人物情感。在「城市空間：奇幻意境」單元，他以真實城市為背景，卻擺脫照片記錄現實的傳統，揭露各城市在急遽變化下所投射的虛幻性。

奧拉夫的「在林中」系列，以大自然為背景展現超越現實的樣貌，將「人類與自然關係」的議題代入不完美的世界，呈現出「完美的時刻」，在黑白風景中的人物，像是與自然的連結消失般，不是戴耳機就是自拍，毫無意識到大自然，奧拉夫以開放式的意象留給觀者思考人與自然的關係。

國美館長廖仁義表示，荷蘭與台灣歷史淵源可追溯至400年前，這幾年台灣文學與藝術作品也有許多展現荷蘭人在臺的事蹟，盼持續建立台灣「荷蘭學」的發展。