桃市府青年局推出職涯四部曲增能計畫，青年局長陳冠穎指出，這次揮別過往點狀式服務，以扎實的帶狀型培訓，針對不同需求安排完善培訓機制。（蔡明亘攝）

桃市府青年事務局今年與104人力銀行、115家企業合作，首度推出「職涯四部曲」全方位職能養成計畫，包括職涯課程、職場體驗、就業媒合與專業培力，整合青年就業需求。青年局長陳冠穎表示，此為帶狀型計畫，8月起針對不同需求設有完善培訓機制，盼給予準備就業或轉換跑道的青年最全面的輔導與支持。

職涯四部曲中，首部曲為職涯課程，提供面試攻略、履歷健診等實體或線上輔導，讓青年掌握求職技巧；二部曲是職場體驗，過往青年局辦理職場體驗活動均獲好評，今年擴大辦理，挑選各領域企業，讓青年藉由參訪和實作，對職場趨勢有進一步認識。

三部曲以就業媒合為主軸，首次與104人力銀行合作，將桃園企業分為6大類，包括科技研發、隱形冠軍、技術職人、斜槓兼職、不限科系與加入新創，並邀請知名企業例如日月光、誠品、IKEA等，提供培訓職缺，完成150小時培訓後，就有機會轉正職。

最後的四部曲為專業培力，因應元宇宙、AI人工智慧時代來臨，青年局將開設系列XR延展實境、AWS雲端技術、AZURE人工智慧演算等領域的專業技術課程，讓青年掌握現在最熱門的數位科技。

青年局今邀來104人力銀行人資長鍾文雄講課，現場也有18家企業提供就業媒合服務，黃姓求職青年表示，實體媒合會給予他很大幫助，可透過直接面談一次性瞭解不同企業，減少跑去各公司面試的時間，對於準備履歷遇到困難的人，也有免費履歷健診非常方便。

陳冠穎表示，職涯四部曲揮別過去的點狀型計畫，採以帶狀式、接續型的培力計畫，8月開始將針對不同需求，規畫完善培訓機制，提供超過3500名培訓名額，用全方位的職能養成模式，給予就業或轉換跑道的青年最全面的輔導與支持。