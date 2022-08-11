台大認定民進黨桃園市長參選人林智堅碩士論文抄襲，並撤銷學位，但不僅林認為自己委屈，台大校友的蔡英文總統也為林清白背書。國民黨立委林奕華今天質疑，民進黨敢不敢提供林的論文和論文比對軟體給大眾免費比對？

林奕華表示，蔡總統說「包括許多黨內的同志，只要是完整看過兩本論文，而且完整了解事情來龍去脈的人，都願意選擇相信智堅沒有抄襲」，但問題是為什麼大家在踢爆前，都沒看過林的論文，還不是因林選擇不公開論文的電子檔所致？

林奕華批評，民進黨抓準99％國人都沒看過林智堅論文，也無從比對起，就只能選擇相信意見領袖、相信黨，透過網路傳遞不實的虛假訊息；想挑戰黨的也因林碩士論文已從國家圖書館下架，最後成信恆信、不信恆不信，各說各話。

林奕華說，如同民進黨立委高嘉瑜所說，連林智堅自己都不願站出來捍衛自己清白，3次都缺席台大學倫委員會，要同志如何相信林的清白？民進黨要玩弄似是而非言論到什麼時候？真以為大家都沒寫過論文，把大家都當傻子？

林奕華表示，國內多所大學要求畢業生學位論文須原創性比對，相似度合理範圍約15％至20％，台大學倫會比對林智堅與余正煌論文相似度達41％，若民進黨真覺得林論文沒問題，就請民進黨提供林的論文和論文比對軟體給大眾免費比對。

林奕華揶揄，民進黨或者也可以再找律師秀一段法院公證論文比對數據打臉台大，不就結案？若拿不出來，就請民進黨不要只會用似是而非的話愚弄人民、扯台灣後腿。