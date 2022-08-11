國民黨桃園市長參選人張善政11日參加節目專訪，對於被扣紅帽子，指他舔中。張善政反擊，他在2012年就被對岸央視點名批評。張善政說，他曾任行政院資訊長、資安長，反問綠營，他跟對岸網軍對幹的時候「你們在哪裡。」

綠營近日攻擊張善政，指他稱讚大陸不管人權。張善政說，反諷的意思有些人沒聽出來，張解釋，「這種地方不管人權，大量的收集他們民眾隱私資料，並發展出來，你要這種環境嗎？」

張善政也說，2012年至2016年在行政院任資訊長、資安長，跟對岸做網路作戰，他那時提到，對岸把台灣當成網路戰爭的試驗場，最新的手段都拿在台灣的網路。為此對岸央視批評，台灣臆想就是張善政自己亂想。

張善政說，2012年講這個話被央視攻擊，卻有網友批評他舔中，張善政強調，「他跟對岸網軍對幹的時候，你們在哪裡？」張說，自己在對岸是什麼身分，被罵成這樣，竟然被說戴紅帽子。張強調，對對岸不會存有任何天真幻想，知道對岸就是想要對我們網路毛手毛腳。