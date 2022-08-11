味全龍拿莫伊漾昨天在7局接到右外野手回傳球，踩一壘壘包慢一拍，讓三壘跑者先回到本壘得分，好在最後靠著隊長吳東融再見安打以4比3險勝統一獅，拿莫說：「真的是學了一課，下次不會再犯了！」

昨天6局打完雙方戰成1比1平手，7局上獅隊展開攻勢，林安可保送、施冠宇安打形成無人出局一、三壘有人情況，林岱安短打造成林安可遭夾殺出局，但跑者趁機攻佔二、三壘。

接下來代打的李丞齡敲安送回三壘跑者，接下來陳傑憲敲出右外野飛球，由於一壘跑者已提前啟動無法回壘，龍隊外野手陳品捷接到球後把球傳給拿莫，拿莫接球踩一壘之前，林岱安先跑進本壘得分算。

今天賽前拿莫談到此事，他表示，當下自己以為只要接到後去踩壘得分就不算，但沒發現到當下情況不是強迫進壘的狀況，而是「Timing play」，「賽前首席教練也有再集合大家，跟大家說強迫進壘與非強迫進壘的情況。」

「這也是我第一次碰到這樣的情況，現在知道了！下次不要再犯錯。」拿莫笑著說：「棒球就是這樣，很酷的地方就在這，真的太多細項了。」