白車駕駛在路邊準備行駛時，突然車身震動一下，竟是輾過1名「躺在路邊」的民眾，該民眾遭輾後馬上蜷縮身體，看似很痛苦，車主也趕緊下車查看。（翻攝自爆料公社）

1名白車駕駛停在路邊準備行駛時，突然車身震動一下，一看竟是輾過1名「躺在路邊」的民眾，該民眾遭輾後馬上蜷縮身體，看似很痛苦，車主也趕緊下車查看；影片嚇壞不少人，但多數人仍質疑該民眾為何躺在路邊，「躺在那邊為啥」、「那個角度，應該看不到有人在那？被壓也是活該，車主比較倒霉」。

有匿名網友在爆料公社分享一段影片，1名女子從白車後座上車後，駕駛就從路邊將車輛發動往前開，過程車右半車身突然「上下震動」一下，竟是1名民眾躺在路邊遭輾過，該民眾當下即蜷縮身體，看似相當痛苦，白車車主也趕緊停在路中、下車查看，不過遭輾的民眾仍躺在地上，詳細傷亡狀況不得而知。

白車駕駛在路邊準備行駛時，突然車身震動一下，竟是輾過1名「躺在路邊」的民眾，該民眾遭輾後馬上蜷縮身體，看似很痛苦，車主也趕緊下車查看。（翻攝自爆料公社）

目擊者拍下影片喊「阿細(台語：死定了)」、「白癡欸竟然從頭給他輾過」；影片曝光讓多數網友嚇壞，紛紛留言「天啊心都揪了一下..眼睛是長在哪裡」、「紅線臨停違規，假如規規矩矩從停車場彎出來，在轉角還有機會看到人躺在地上」、「再開轎車啊，坐姿那麼低，當然看不到」、「三寶，又是三寶」。

不過也有不少人認為該民眾為何躺在路邊，質疑是「碰瓷」，留言稱「躺在那邊為啥」、「躺地上那個人比較有問題吧，躺馬路是？」、「躺在那邊不是找死不然是找什麼」、「不是啊！人為何要躺在那裡？車跟人都不對」、「那個角度，應該看不到有人在那？被壓也是活該，車主比較倒霉」。