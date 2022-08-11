嘉義縣竹崎鄉觀音瀑布產業合作社則推景觀遊程。（台南市馬沙溝觀光休閒協會提供／張毓翎台南傳真）

勞動部雲嘉南分署長期推動多元培力就業計畫，幫助失業者、中高齡等弱勢民眾重返職場，隨著暑假到來，國旅振興方案陸續開跑，雲嘉南分署彙整轄內與旅行社合作販售遊程的多元培力民間團體，推出山、海線2大旅遊路線，鼓勵民眾參加，以行動來支持這些團體。

雲嘉南分署長期推動多元培力就業計畫，迄今已近20年，補助民間團體約1600個就業計畫。疫情趨緩又正值暑假，國人旅遊需求大增，為了搭上這波「悠遊國旅振興方案」熱潮，雲嘉南分署精選轄內的多元培力民間團體，推出以山、海線為主題的旅遊路線。

雲嘉南分署推薦的海線體驗遊程部分，包含台南市馬沙溝觀光休閒協會結合將軍沿海的漁村風景特色，規畫「鹽蚵人生」系列遊程；嘉義縣新港鄉南笨港休閒農業區發展協會的「古城尋奇故事多」遊程；雲林縣金湖休閒農業發展協會則推出「樂活雲濱漫遊雲嘉」體驗活動。

山線部分包含嘉義縣茶山部落產業社區合作社的「部落文化巡禮體驗」，了解部落特有涼亭文化；阿里山鄉山美社區發展協會的「山美部落水上餐廳」，認識鄒族傳統家屋與神話故事；竹崎鄉觀音瀑布產業合作社則推景觀遊程；緊臨曾文水庫的大埔鄉和平社區發展協會，有製作漂流木小提琴的DIY，以及登上山豬島餵山豬的體驗。

雲嘉南分署表示，以上推薦遊程分成半日、一日和二日遊，均可配合「悠遊國旅」團體旅遊補助，不過細節詳情，仍依辦理單位實際運用情形為準，建議民眾報名前可先行與單位聯繫確認。