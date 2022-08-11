美國非營利組織「全球反詐騙組織」（Global anti scam org, GASO）日前宣布不再接受援救8月3號起前往柬埔寨的台灣人，並透露救援約60位民眾沒人說謝謝，作家溫朗東因此提出一連串質疑，認為背後有政治意圖。對此，GASO成員之一的陳宏艮出面打臉，直呼溫朗東很缺德。

溫朗東提出12疑點，包括沒有美國政府登記立案文件、首頁是捐錢廣告、網站有大量中國用語轉成繁體中文、臉書說救了60人和官網說救了33人兜不攏等，認為「這是一個疑點重重，難以驗證真偽的組織，許多民眾在罵被詐騙者時，對該組織的訊息全盤接收，渾然不察這背後的政治意圖」。

對此，陳宏艮在PTT發文反嗆，「這群人我願意為他們賭命」，溫朗東一開始說組織沒人露面，他和組員冒生命危險露面澄清後，溫朗東又要求看美國資料，「一揭露不就又曝光一個境外組員的身分了？去查查緬甸亞太園區的勢力有多大好嗎？」指出律師杜家駒已看NGO資料佐證，刑事局國際刑警科科長李泱輯也指出，GASO提供台灣警方情資有效運用、並有實質效果。

陳宏艮說明，GASO首頁會有捐款廣告，是因為沒人力搞公關募款，每個人都有自己的正職工作，大多數成員在處理虛擬貨幣洗錢，只有他和另一個成員處理當地救援部分，美國政府也允許他們設立捐款廣告；沒有人感謝的部分，陳宏艮曬出LINE聊天截圖，「就沒有」，雖然可能是抽樣誤差，但也讓他決心更努力破案。

陳宏艮指出，針對簡體字部分，在防治東南亞電信詐騙的主要受害者都是華人、馬來人，創辦人又是新加坡人，「你不讓她打簡中宣導你要她打什麼？」就算團隊中有大陸人有如何？「就道德水平來看，我覺得溫朗東給他提鞋都不配」；陳宏艮強調，由於資源排擠，GASO今年重心回歸打擊犯罪，所以無法再全力投入人道救援，「只有真正蒐集完整證據抄掉1、2個園區，才有機會真正援救情況危難到連求援都無法的國人」。

陳宏艮透露，近日一名16歲台南少年，歷劫99天才返台，警方說是被當地角頭以賠償機車車損的名義騙去柬埔寨，但GASO協助少年從泰國返台時，少年說是被騙去澎湖做搬運工，並曬出和知名YouTuber「好棒Bump」的聊天截圖證實，陳宏艮直言，「詐騙集團的說法作法2、3天就調整一次, 前陣子流行粗工、搬家、水電等等，現在已經又改了，這有什麼問題嗎？」