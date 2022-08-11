美股科技股領漲，台股11日開高收紅，外資也反手買超，激勵新台幣跟著走升，且央行助推一把，終場收在29.942元兌1美元，為近二周新高價，升值5.5分，台北外匯經紀公司成交量11.8億美元。

外匯交易員指出，美國最新公布的7月消費者物價指數（CPI）年增率8.5％，低於市場預估的8.7％，更從6月40年高點的9.1％下滑，顯現通膨降溫訊號，美股啟動慶祝行情，由科技股帶頭衝，四大指數全部大漲。主要亞股紅通通一片，台股也一吐悶氣強勢反攻，最後大漲258點至15,197點，帶動新台幣升勢明顯，終結8月以來盤中均停滯於3字頭，最高更來到29.928元。

外匯交易員認為，外資雖轉為買超台股140億元，但還是有台股現金股利偏匯出，出口商眼看新台幣升勢明顯，先跑先贏進場拋匯，及老大（央行）尾盤也助推一把，讓升幅進一步加大，短線若台股延續上攻，且外資不再轉賣超，預料新台幣貶破30元大關也將暫解。