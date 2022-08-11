記憶體模組廠威剛（3260）11日召開董事會，通過上半年合併財務報表，第二季因記憶體價格下跌，單季獲利明顯下滑，上半年稅後淨利5.09億元，每股淨利1.96元。威剛董事長陳立白表示，雖然短期內記憶體價格仍有壓力，但威剛已大幅降低記憶體庫存水位，預估第四季記憶體供需面可望逐步回穩。

威剛公告第二季合併營收87.49億元，毛利率10.8％，營業利益為1.58億元，稅後淨利1,439萬元，歸屬母公司稅後淨利3,656萬元，每股淨利0.14元。威剛上半年合併營收為185.43億元，平均毛利率13.28％，營業利益6.83億元，稅後淨利5.09億元，歸屬母公司稅後淨利為5.08億元，以加權平均股數2.59億股計算，每股淨利1.96元。

威剛公告7月合併營收月減11.1％達26.67億元，較去年同期下滑18.4％，累計前七個月合併營收211.39億元，與去年同期相較減少8.0％。展望第三季，陳立白表示，雖然短期內記憶體價格仍有壓力，但威剛已大幅降低記憶體庫存水位，下半年本業不利因素相對減弱，第三季開始毛利率將自第二季谷底反轉。

陳立白表示，隨著美國晶片法案過關後，美國可能限制先進製程設備進入中國大陸，除了對目前相對偏高的記憶體庫存有正面幫助，對上游記憶體晶片製造商而言，未來也將更謹慎衡量全球布局或重新檢視產能配置。