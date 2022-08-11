天橋提供學生穿梭校園時使用，往後不需來回穿梭在美術館路上。（崔正綱攝）

副市長林欽榮視察天橋進度。（崔正綱攝）

輕軌二階C20至C24即將在10月通車，當時中華藝校對輕軌路線提出意見，認為需要設置天橋幫助家長接送、交通車停等及南北校區師生穿越，高市府也採納此意見並於3月施工。今日下午高雄副市長林欽榮到場視察目前天橋工程進度，望能趕在通車時完工，提供校方師生、家長接送上的安全便利。

中華藝校分為南北校區，中間隔著美術館路，藝校學生上放學時都會徒步穿越美術館路，而輕軌二階路線選在美術館路，校方擔心通車後會造成學生安全以及家長接送方便，建議市府增設天橋。

隨著輕軌復工，天橋工程也隨之開工，捷運工程局表示，今年2月25日架設圍籬開始整地，3月1日開始基樁施工，此天橋進度剩下玻璃帷幕、電梯組裝，目前已完成約75％，期望能在10月7日通車時完工。

此天橋結合中華藝校彩色貨櫃特色，將兩側做成如貨櫃般的立方型造型，橋兩邊有懸挑結構，能阻擋大部分的雨勢。

林欽榮表示，在正式營運之前，還有很多工作要做，包括兩邊造街工作，以及不斷噪音測試，都比預期成果好，輕軌C20至C24站非常有把握能在年底通車。