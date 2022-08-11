侯友宜今主持板橋區行動治理座談會。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜近月來巡迴新北市29個行政區，辦理33場行動治理座談會，今（11）日下午在板橋區進行最後一場會議，侯友宜感謝新北市1032位里長，為新北市的大小事盡心盡力，對里長反映的事情，他也希望能在期限內完成，讓新北市愈做愈好。

侯友宜於市長任期4年內共辦理170場行動治理座談會，今天下午是侯本屆任內的最後一場，對於回顧3年多來的總結，侯友宜表示，每位里長都是全力以赴、為新北市的大小事盡心盡力，包括建設、關懷甚至防疫，都站在第一線認真打拚，和區公所、市府團隊一起合作，所以里長所反映的事情，他不但重視，而且希望能夠在期限內把它完成。

侯友宜說，3年多來里長教我很多事，也給我很多的機會直接為里民服務，區長以及所帶領的團隊也跟里長緊密的結合在一起，所以從市長到行政團隊以及到區公所、到里長，我們都是一家人，大家一起拚，讓新北市事情愈做愈好，如果還沒做到好的，也會繼續加油，把事情做好。

上午會中有里長抱怨警方深夜還在開紅線違停罰單，侯友宜親自回應，他上任市長時就說過，警察局和交通局可視情況調整，夜間若該路段停車位不足，又不會影響交通，晚上10點後紅線不開單，甚至可立牌告示，給民眾方便，但前提是不影響消防及交通安全。

市警局表示，開放紅線時段停車是為了讓空間資源合理共享，目前實施紅線夜間開放停車時段為晚間10時至隔天上午7時，以板橋區為例，開放路段包括文化路1、2段、大華街、民生路3段、英士路、漢生東路、華江一路、大仁街、民權路等。若里長仍有需求，可向區公所提出申請，市府將邀集民代及警察、消防、交通等相關單位辦理會勘，評估可行性。

下午會議中德翠里長張耀仁及中正里長林煌益關心板橋殯儀館周邊殯葬設施與送葬車隊穿梭巷弄，造成交通與擾鄰問題。殯葬處表示，殯葬設施設置應報主管機關核准方可經營，已會同派出所及環保局同仁實施周邊巡查，自去年起至今已取締27案、處分違規案件23件，後續違規行為將持續依法處理。

板橋區長范姜坤火表示，里長反映案件共454件，至今已解除列管417件，執行率92％，近年里長關心建設部分，浮洲橋下橋市區道路動線優化工程進度已達93.8％，預計本月能開放通行，中正路275巷及忠孝路48巷7弄瓶頸打通亦將在年底陸續完工；成都街、大仁街等處纜線地下化工程也持續進行，總計37案公所都按季召開會議追蹤列管。

民政局長柯慶忠表示，侯市長上任以來共辦理170場行動治理，總計提出2679提案，解決2367案，達成率逾8成，市府也經由里長的提案，發掘尚未察覺的市政問題或政策未斟酌的部分，未來將持續整合中央、市府各局處、民意代表及里長的建議，共同建構政策方案與計畫。

新北市侯友宜行動治理板橋座談會