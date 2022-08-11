健喬(4114)受惠品牌藥、代理的原廠藥、購併效益三箭齊發，加上出售土地利益，第二季獲利爆發，EPS跳升達1.24元，累計上半年歸屬母公司業主淨利5.26億，年成長284％，上半年EPS以 1.61元賺贏去年全年。

營運表現耀眼的健喬，上半年自有產品營收貢獻為68％，而來自購併及策略聯盟的營收已佔32％；在合併報表中，除了健喬本身獲利成長強勁外，子公司的表現也相當亮眼。以主攻自費市場的優良生醫，上半年較分割前營運實體去年同期營收成長60％，獲利則增長240％。另外，健喬從2019年接手的瑞安藥廠，也在喬重新整頓後，瑞安已從2019年的虧損狀態，到今年上半年淨利率已高達34％。

健喬表示，上半年在自身成長(organic growth)、購併(M&A)及策略聯盟(License-in)三大動能加持下，交出了倍數增長的獲利成績單。由於充足的營業現金流，讓公司具備更多的資源，未來將以獨特的經營模式，持續追求成長，高獲利增長可期。