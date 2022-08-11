和碩公布第二季財報，稅後獲利為31.16億元，季增86.9％、年減41.7％，EPS為1.17元，上半年稅後獲利為47.83億元，年減52.2％，EPS為1.79元。

雖然華東封城影響營運，和碩第二季本業獲利意外好，毛利率以5.1％創下2016年第二季以來新高，營益率2.3％也創下2017年第一季以來新高。對此和碩表示，第二季毛利率走揚原因，包括消費性電子產品組合佳、重要子公司（景碩、晶碩等）獲利挹注，以及先前長短料嚴重，和碩策略性備料的支出，部分客戶補貼於第二季入帳。

在毛利率大增帶動營益率成長下，和碩第二季營業利益年增143％、季增55％，至65.49億元，是2016年以來同期新高，而且以立訊持股為主的金融評價收入，終於出現8億多元的利得，但是受到和碩目前在墨西哥、印度、越南都有廠區，外幣幣別多、匯率變化大影響，第二季匯兌損失達6.31億元，業外收入因此降低至2.38億元，遠不及去年同期的54.11億元，稅後獲利為31.16億元，年減41.7％、季增86.9％，EPS為1.17元。