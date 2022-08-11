爬較高山或搭乘飛機時，有些人就會出現耳鳴，通常吞個口水或打哈欠就會沒事，因此多數人都不以為意，但小心長期有耳鳴問題，可能是健康警訊。醫師提醒，耳鳴不只是聽覺障礙的徵兆，也很有可能是腦癌前兆，若有伴隨流鼻血問題，則要留意可能是鼻咽癌。

長庚醫院耳鼻喉科主治醫師陳錦國在YouTube頻道《健康2.0－名醫觀點》提到，耳鳴是大腦過度興奮活化所造成，當外界沒有明顯刺激的背景聲音時，患者就會聽到鳴叫聲，因此在夜深人靜的情況下，耳鳴狀況就會更明顯，這也是耳鳴通常發生於夜間的原因。

陳錦國醫師說明，臨床上平均每5至6人，就會有一人因耳鳴而影響生活，耳鳴是聽覺路徑受干擾，常見的外耳影響因素，包括耳垢栓塞、耳膜破損、中耳炎及膽脂瘤，內耳則可能是耳蝸神經受損、內淋巴水腫，例如：梅尼爾氏症等，或聽神經瘤造成。

另外，引發耳鳴原因還包括，顳顎關節炎、鼻咽疾病，例如鼻咽癌、胃食道逆流、偏頭痛或搏動性耳鳴。不少人抱怨，耳鳴問題無法根治，但陳錦國醫師表示，其實只要找到病因，對症下藥，耳鳴問題也是能解決的，但在治療過程，要先去除睡眠障礙、情緒壓力或生活緊張等因素。

陳錦國醫師也說，大部分的耳鳴都是良性的，保持輕鬆就能獲得改善，不過合併症出現時就要特別小心，例如外耳道發炎或聽力突然下降，頸部若有淋巴結突然腫大，而且一直沒有痊癒，或是合併流鼻血症狀時，就要留意可能是鼻咽癌，如果是合併搏動性耳鳴，則要小心可能是腦動靜脈瘤破裂。