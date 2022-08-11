美台選舉恐促成台海情勢失控？美國眾議院議長裴洛西訪台引發中共軍演，雖然共機、共艦圍台情勢暫時解除，但不代表台海已全無風險。前立委郭正亮10日在《正常發揮》節目中指出，2024年賴清德很有可能當總統，而美國也有可能由川普再登大位，成為中共預想中最糟的組合，有可能在拜登政府交接青黃不接之際，台海情勢恐將失控。

「我跟你講一個更可怕的狀況，已經有人在擔心那個狀況了。」郭正亮表示，「就是2024年選了，萬一是川普當選，他什麼時候上任？2025年的2月1日，那中間不是有空窗嗎？拜登雖然還有2個多月的任期，可是已經沒搞頭了嘛，他可能意志渙散。」主持人丹伸廣問，是川普或拜登會來訪台灣？郭正亮說，不是誰來台灣的問題，而是台海情勢恐將失控，丹伸廣問：「喔～就是在美國政府青黃不接的時候？」郭正亮：「對！」

郭正亮指出，「而且它預川普上任之後會更強硬。」丹伸廣：「那乾脆先處理。」郭正亮：「就有這一說啊！明年可能就會激盪這個議題嘛，那大家就會開始比賽賽車嘛，我跟你講，明年就是一個麻煩年啦！為什麼很多人都覺得明年是最危險的一年？講的不是說會打，而是說你拜登國會不是沒有了？所以內政你沒有辦法主導了，經濟、內政都沒了嘛，什麼《槍械法案》也不用談了，也都不會過嘛。」丹伸廣：「都保守派處理了。」

「拜登能玩什麼？外交、軍事啊，這就總統的特權嘛。」郭正亮強調，「因為共和黨虎視眈眈嘛，所以你只要跟他比賽車嘛，不是嗎？那哪個議題最衝？就是反中嘛！那反中哪一個議題最刺激，當然就台灣嘛！那台灣剛好敝國也在選舉，而且我們先選，我們是2024年1月就選。」

郭正亮說，「我跟你講，如果說賴清德當選，2024年1月就當選了，那我們...灰色地帶有4個月，那中國大陸會不會認為賴清德比小英要激進？我看是百分之百吧！」丹伸廣：「萬一中國大陸想的是台獨金孫碰上反中瘋子川普，那還得了？」郭正亮：「對啊，他們當然會這樣去推啊！」

「我就跟你講，政治就是這樣。」郭正亮表示，「政治都是要有具體的脈絡、人物，然後再去推，什麼時候的形勢出手，對你比較有利，然後你才會出手。為什麼裴洛西來才出手，因為你對我理虧嘛！因為你剛跟我通完話，就做這個動作，結果雷根號只好摸著鼻子離開，因為理虧嘛。」

郭正亮強調，「可是我不相信他們沒有默契啦，我覺得它一定有跟美國講說『我沒有要打啦！』，可是我要畫個紅線。這個形勢是有的，但是當那個情勢一直往上拉，因為雙方都在比賽選舉嘛，那有一些事情就會失控，就是這樣。」