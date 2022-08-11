8月11日，據中共中央台灣工作辦公室、國務院台灣事務辦公室網站，「70後」的原江蘇省委常委、秘書長潘賢掌已任中共中央台灣工作辦公室、國務院台灣事務辦公室副主任。潘賢掌是福建泉州人，出身政壇閩系，能講流利閩南話，熟悉經濟工作。

國台辦編制是一正四副，主任劉結一，原副主任裴金佳日前升任退役軍人事務部部長，另一名副主任劉軍川最近也改任中紀委駐中央統戰部紀檢組組長，其中龍明彪也已經年滿60歲的副部級退休年齡。國台辦按例都會安排一位懂閩南語的「閩系」副主任。

潘賢掌出生於1972年9月，即將50歲，福建泉州市永春縣人，畢業於福建師範大學數學系，之後轉赴廈門大學攻讀研究生，在財政金融系獲經濟學博士學位。福師大和廈大近年產生不少高官校友，兩名政治局委員黃坤明（中宣部長）、蔡奇（北京書記）是福師大校友，全國政協副主席、國家發改委主任何立峰和財政部長劉昆是廈大經濟系校友。

與一些官員是在職博士不同，潘賢掌是獲得博士之後才進入官場，在福建省地稅局工作6年。2005年11月，他通過公開選拔，跨省任山西省經濟委員會副主任，之後在山西工作16年，曾任山西省財政廳副廳長、長治市常務副市長、省稅務局局長、省生態環境廳廳長，去年二月擔任省財政廳廳長。

去年3月，潘賢掌跨省調往東部經濟大省江蘇，升任副省長，在同年11月的江蘇黨代會成為新晉省委常委，改任省委秘書長，成為全大陸最年輕的省委秘書長。

近幾年，兩位擔任國台辦副主任的閩南幹部都獲晉升。原福建副省長鄭柵潔在國台辦「掛職」一年，空降浙江擔任寧波市委書記，如今已是安徽省委書記，成為地方要員。原廈門市委書記裴金佳幾個月前升任退役軍人事務部長，成為內閣成員。

潘賢掌具備年齡優勢，先後在三省工作，熟悉經濟事務，不排除仕途還有上升空間。