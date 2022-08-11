新加坡創作歌手黃義達，當年以《藍天》、《匿名的寶貝》、《那女孩對我說》等歌曲爆紅，不過之後他因感情、事業不順，導致憂鬱症纏身，更一度剃度出家，雖然還俗了，但也淡出歌壇轉往幕後發展，今(11日)是他43歲生日，他驚喜開通抖音、小紅書帳號，讓粉絲都驚呼「等你好久了」。

黃義達2004年出道後，憑著中性外表和極具爆發力的嗓音，讓他受到外界關注，一曲《那女孩對我說》更讓他創下事業高峰，至今仍傳唱度極高，不過他2009年發行個人精選輯《過程》後，和索尼唱片合約到期，便友人飛往泰國清邁剃度出家，由於簽證問題，僅短暫修行2周。

黃義達在43歲生日開通抖音、小紅書帳號。(圖／取自黃義達小紅書)

而因為感情、事業不順，憂鬱症纏身2年多的黃義達，因為出家每天規律生活，讓他身心靈漸漸變開朗，還俗後他轉往大陸發展，但多以幕後為主，鮮少公開亮相。

今是他43歲生日，他驚喜開通 抖音、小紅書帳號，並透露自己沒出現的這段時間，都在認真做音樂，好好的生活，之後他也會經常分享自己的慢生活，而頂著一頭招牌長髮的他，看上去沒有太大變化，依舊保養得宜，讓粉絲看了都興奮直呼「我的青春」、「還是那個女孩對我說MV中的模樣」、「終於等到你」、「不能相信你43了」、「喜歡你18年，終於等到你在抖音營業了」、「喜歡你，等多久都可以」、「還是這麼帥氣」。