統一獅隊原本網羅曾在大聯盟留下75勝的費爾斯，但他卻因體檢未過遭到解約，球團也立刻啟動尋找新外援的動作，最後決定補強今年在墨西哥聯盟奪打擊雙冠王的「羅薩2.0」（Rainel Rosario）。

獅隊開季本來找來洋炮羅薩（Wilin Rosario），但因傷勢在6月遭到解約，之後獅隊因羅昂腳傷決定不找洋炮，找來費爾斯、克維斯，結果費爾斯體檢未過，也讓這位揭發太空人作弊事件成名的洋投在台灣一球未頭就必須離開。

獅隊後來決定找尋洋炮補強攻擊火力，最後鎖定曾打過日職廣島隊、今年效力墨西哥聯盟的羅薩。領隊蘇泰安表示，新洋炮目前還有程序要走，但基本上合約已經敲定，預計8月下旬可抵台。

賽前聽聞記者詢問新洋炮的事，總教練林岳平一開始還不敢回應，直到看到新聞後才說：「既然公司有說了，應該就是他了。」餅總表示，新洋炮是在費爾斯體檢未過後球團才馬上啟動，但目前程序走到哪裡我不曉得。」他也提到，新洋炮若是順利來台，未來可以守一壘及外野。