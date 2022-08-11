屏縣府積極發展觀光，近日祭出「無限暢坐」計畫，與高雄客運聯手推出沿山公路一日乘車券，遊客只要花250元，1天6條公車路線坐免驚，還加碼贈山川琉璃吊橋、涼山遊憩區免費玩，另推郵輪巴士優惠到高鐵左營站僅要50元。

縣府交通旅遊處表示，為推動沿山公路觀光，近日特與高雄客運聯手推出一日乘車券，每張券250元，可享當日無限次搭乘511、512、519、603、605、606等6條公車路線並包含支線，此外還加碼贈山川琉璃吊橋、涼山遊憩區兌換券，10日31日前憑券可免費入園玩一次。

交旅處長黃國維指出，該6條公車路線橫跨區域廣、景點也多，如搭511從台鐵新左營站發車至水門轉運站後，可轉搭603至三地門藝術村、山川琉璃吊橋、原住民文化園區、禮納里、涼山遊憩區，或搭605去潮州林後四林平地森林園區、萬巒豬腳街、屏東可可園區、萬金教堂等。

「CP值高超！」黃國維說，以路線及周遭景點來看，一日乘車券實在物超所值，如511單趟要價100多元，山川琉璃吊橋票券要50元、涼山遊憩區80元，若一次玩起來絕對超過250元，所以此次優惠讓大家無限暢坐，非常划算，即日起至9月30日止，在屏東公車路線車上或水門轉運站都可買到。

除了一日乘車券外，交旅處還推出郵輪巴士專屬優惠方案，黃國維說，凡搭乘「185沿山可愛咖」及「185沿山大車路」郵輪巴士的外縣市旅客，只要出示手機購票QR code或銀行匯款證明，即可享有單趟50元搭乘511或511A公車路線往返高鐵左營站及水門轉運站。

黃國維強調，郵輪巴士推出後非常搶手，幾乎班班秒殺，因此期待這2項優惠能再次透過大眾運輸帶動地方觀光，若反應熱烈可望延長優惠時間，並複製到其他地區繼續推廣。