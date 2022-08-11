日本財務省發佈的數據顯示，由於因應新冠疫情和物價上漲等的年度支出不斷增加，超過稅收，導致債務擴增，日本人均負債首次超過1,000萬日圓，達到約1,005萬日圓（約台幣230萬元）。

截至6月底，國家債務達到1255.1932兆日圓。比3月底增加13.9兆日圓，刷新歷史最高紀錄。至於人口，日本總務省截至7月1日推算的人口為1.2484億人。

與大約20年前的2003年550萬日圓相比，人均負債增加將近2倍。