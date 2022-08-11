雅詩蘭黛昨日（11日）於台北信義A11盛大舉辦「小棕修護能量快充站」期間限定活動，快充站內除了有「飆速點亮小棕瓶」競速遊戲、「修護能量全面抵禦」積分遊戲、專業肌膚檢測儀等科技裝置外，昨日更請到新一代實力派歌手Ozi和9m88出席活動，身為長期小棕瓶愛用者的9m88，也分享自己的保養秘訣是「迅速又有效」因此可說萬用的小棕瓶自此成為她的心頭好。她說自己的時間都很壓縮，因此保養訴求愈快愈好，問她保養最多花幾分鐘？她笑著說10分鐘，一旁的Ozi馬上打槍她：「我只花5分鐘。」

雅詩蘭黛修護大使9m88 & ØZI，攜手展現小棕家族快充修護能量！

Ozi則是第一次出席保養品活動記者會，他笑說接下活動宣傳後，媽媽葉璦玲直接叫他把手上的小棕瓶都交出來，「我媽其實是長期愛用者。」他笑著說自己媽媽從小就會教他保養，還會耳提面命說要趁年輕盡快學會保養，為了讓他學會保養，還會在保養瓶上貼上1、2、3、4的順序標籤。「可是我只要保養到第3瓶以後就會開始腦霧，所以小棕瓶的萬用對我來說真的是救星。」

雅詩蘭黛歡慶小棕瓶40週年及全新小棕眼上市，也於即日起至8/17日（三）於新光三越信義新天地A11盛大開展「小棕修護能量快充站」期間限定活動，除了可免費入場體驗小棕瓶飆速快充修護力，更可獲得價值高達1300元的限量「小棕修護能量快充包」。