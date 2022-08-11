全家攜上善豆家、蔬慕兩大中西式蔬食品牌，即起陸續推多款蔬食新品。（全家提供）

萊爾富聯名岩島成開賣「無蛋奶麵包」，強調柔軟度升級。（萊爾富提供）

OKmart高麗菜包可作為早餐、宵夜無負擔選擇。（摘自OKmart粉專）

不只素食者點購蔬食，許多要求體態的健身族、偏好外食的上班族也嚮往較沒罪惡感的飲食。據外部統計，台灣素食者已破300萬人，吃素人口達13％，等於每10個人就有1人吃素，加上健康意識抬頭，偶爾想吃得更健康些的「彈性蔬食客」也估計有600萬人，超商因此紛推滋味豐富、擺脫嚴肅感的新蔬食餐點選擇。

7-11自有品牌「天素地蔬」創立2年來吸引千萬人嘗鮮，近期與榮獲「米其林綠星」餐飲品牌合作開發4款餐點，其中本月上市的「蔬食餐廳-陽明春天」運用植物蛋白製成肉丸，模擬豬肉滋味，搭上年輕族群喜愛的紅醬筆管麵，吃起來酸甜不膩，滿足消費者喜歡新鮮感的需求，也間接實踐友善地球。業者分析，若用一餐改吃素蔬食推算，「天素地蔬」光去年就已累計減少1552公噸碳排放量。

全家發現，蔬食客有年輕化趨勢，截至今年7月，蔬食商品業績已突破億元，相較去年同期成長近2成，因此與Vegan Amore蔬慕聯名推出2款新品，「黑松露野菇燉飯」以兩種蕈菇炒出鮮香味後，再以椰奶增添滑順濃郁口感，飯體粒粒分明，呈現道地義式風；「蒜香腐乳香辣麵」則以特調的腐乳香辣醬汁帶出蕈菇鮮味，佐以蕃茄丁提色豐富層次，搭配指定桂格燕麥奶可享10元折扣，響應綠色飲食。

萊爾富同樣搶攻蔬食商機，過去推蛋奶素可食的涼麵，2周就賣出上萬盒，近期將蔬食觸角延伸至麵包品項，與「岩島成」二度合作推4款「無蛋奶麵包」，包含單吃或搭果醬都香甜的「皇冠麵包」，以及素海苔香鬆點綴滋味的「素肉鬆麵包」等，強打口感更柔潤鬆軟。OKmart則有蔬食滿分的高麗菜包，Q彈嚼勁麵皮搭上甜脆高麗菜，當早餐、點心或宵夜都合適。