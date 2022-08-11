連俞涵為演出新角色煞費苦心學游泳。（陳俊吉攝）

台灣首部以女性政治犯為主角的電影《流麻溝十五號》，11日舉辦發布記者會，出品人姚文智率領導演周美玲及主要演員余佩真、連俞涵、徐麗雯、徐韜連袂出席，分享電影製作及拍攝的心路歷程，並宣布《流麻溝十五號》將於10月28日正式上映。

現場姚文智被問到日前曝光是陳時中政策小組一員，他表示自己思考過的人生，參與政治跟參與電影的目的一樣，希望能幫助台灣，另他跟陳時中相識2、30年，也到過他診所看牙齒，「有什麼可討論的，隨時可以（幫忙）。」至於是否重返政壇，他未直接回覆，再問他拍電影跟寫論文哪個難？他笑說：「論文比較難，我說我自己認為。」

另片中主演連俞涵要為角色學游泳，不會游泳的她坦承自己沒學得那麼快，「角色要會游泳、會跳舞、會山東話，自己沒自信，此生沒去海邊玩過，吃到第1口海水自己也嚇瘋，是鹹又苦。」同片演員徐麗雯爆料說：「她游兩公尺大家就尖叫歡呼了。」

電影斥資8000萬，但姚文智坦言總支出應該不只這個數字，自己就貸款了2800萬，目前貸款還沒還完，他說：「我不太喜歡哭窮，我自己歡喜作甘願受，目前財務還是很健全啦！我們的股東資金投入都是每個人300萬起跳。」