華碩在第二季適逢總體經濟黑天鵝亂舞、產業逆風期之際，營運動能亦降至低點。不過11日法說會中，華碩兩位共同執行長許先越及胡書賓仍釋出對第三季相對樂觀的成長目標，包括PC業務估將可望季增15～20％，含括主機板及顯示卡等零組件業務則季增5％以內，同時力拚下半年營益率回升至3～4％水準。

另一方面，針對各界關注的存貨水位，華碩繼於第一季底突破2千億、達近2,043.5億元的高峰後，第二季底再升至近2,062億元。惟華碩內部亦已在下半年設定加速去化目標，力拚在第三、四季分別清庫200～300億元，期在今年年底時將存貨金額較第二季底去化至少500億元。

華碩也重申，對於PC產業中長期走勢仍保持正面看法，尤在因疫情帶動及加速全球數位轉型下，最具生產力的PC成為剛性需求，雖短期內受到通膨、地緣政治等大環境不利因素壓抑或遞延市場採購及換機需求，但預期在明年下半年可望度過這段產業調整期後，PC市場動能就將回歸。