泰宗（4169）受惠防沾黏、治退化性關節炎和呼吸器三大系列產品銷售成長，上半年營業利益、稅後淨利同步走高，較去年同期分別成長2453.71％、92.09％，EPS以0.28元創下歷年同期次高。總經理王雅俊表示，除了營運穩定成長外，團隊正加速進行全球首款反覆性泌尿道感染新藥三期臨床，預計明年完成348位病患的收案。

營運漸入佳境的泰宗，7月合併營收6,353萬元，累計前7月合併營收為4.36億元，年成長率分別達33.04％、8.47％。

泰宗表示，隨著疫情趨緩，民眾就醫意願回歸常態，帶動防沾黏、治退化性關節炎和呼吸器三大系列產品銷售成長。由於三大系列多屬高毛利品項，也激勵公司上半年毛利率、營業利益率、淨利率分別達57.53％、4.79％、3.56％，較去年同期49.74％、0.2％、1.95％，呈現三率三升。

王雅俊表示，泰宗已轉型為全方位新藥開發公司，掌握產業微笑曲線高附加價值的兩端，藉由自主行銷通路創造的利潤支持新藥研發。建構的強大銷售團隊，已涵蓋全台的醫學中心、區域與地區醫院，以及復健科、泌尿科、婦產科等專科診所。挾完整的醫療行銷通路，吸引不少國內外生醫品牌業者主動尋求合作。

王雅俊指出，醫療體系通路的進入門檻高，產品一旦成功導入，將會有一段快速成長期達到銷售高峰，爾後維持穩定的業績挹注，泰宗三大主力產品是自三年前陸續推廣，銷售力道也逐步增溫中，其中，防沾黏系列中用於婦科腹腔手術的防沾黏凝膠「玻達癒」，上半年銷售成長逾三成，而去年第三季上市的新一代關節內注射劑（雅節一針型）已完成醫學中心、區域醫院、地區醫院等醫療院所的通路布建，銷售表現良好。

此外，泰宗自主開發的血小板濃縮液（RPR）上半年業績也較去年同期增加近二成。

在新產品開發進度方面，CatCHimera肝癌術後術復發檢測平台，已於今年5月完成207位病患收案，預計明年下半年完成臨床試驗後，提出LDTs認證申請。至於治療反覆性泌尿道感染新藥U101，是全球首個非抗生素療法，在本土疫情和緩後也加速三期臨床收案，預計召收348位病患，目標明年完成台灣三期臨床試驗。