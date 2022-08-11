據熟悉內情的消息人士表示，中國近期對台灣進行大規模軍事演訓，導致拜登政府官員重新調整對中國取消高關稅措施的想法，不過，所有的選項都還在討論，拜登政府還沒有做出決定。

《路透》報導說，幾個月來拜登的團隊一直在努力用各種方法來減輕前任總統川普任期內對中國進口商品徵收的高關稅，以減輕過高的通貨膨脹壓力。拜登政府希望取消一些關稅，僅對特定的商品發起新的《301條款》調查，以及擴大關稅排除清單以幫助只能從中國獲得某些供應的美國公司。

白宮對此回應稱，拜登尚未就這個問題做出決定，所有選項都仍在討論中。

過高的關稅提高了來自中國進口商品的售價，除了增加消費者的負擔，加劇已經極為嚴重的通貨膨脹。面對11月的期中選舉，拜登的壓力不小，因為很可能會讓民主黨失去參眾兩院的多數。

不過，北京對美國眾議院議長裴洛西訪台做出強烈的回應，讓拜登政府重新考慮撤銷中國商品高關稅的想法。拜登政府的官員們既不希望過度刺激北京，又不希望被認為對北京過於軟弱。

一位熟悉內情的人士表示，北京對台灣進行大規模演習的做法已經改變了整個情況。白宮發言人則稱，拜登尚未決定，撤銷關稅的事還在進行中。在詢問商業部長雷蒙多為何要花這麼長時間做撤銷關稅決定時，她答道，「這當中有很複雜的地緣政治問題。裴洛西議長訪問台灣後，情況特別複雜。所以總統正在權衡他的選擇，他非常謹慎，他想確保我們不做任何會傷害美國勞工和美國工人的事情。」

另有2名消息人士稱，在美國官員考慮取消部分關稅時，曾要求北京做出一些對等的互惠措施，但遭到拒絕。其中一位消息人士則表示，美國單方面取消對中國進口商品徵收關稅的部份已被擱置，這麼做的部分原因是中國未能履行其第一階段貿易協議承諾，亦未表現出有履行承諾的意願。 .

中國駐華盛頓大使館發言人表示，兩國經貿關係面臨嚴峻挑戰，裴洛西破壞了中美關係的政治基礎，勢必對雙方交流合作造成重大干擾。