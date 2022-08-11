和碩（4938）董事長童子賢與副董事長程建中，今天聯名向客戶、供應鏈夥伴及投資人發布人事異動訊息，廖賜政將在明（12 ）日卸下和碩總經理暨執行長職務，退居二線，鄧國彥與鄭光志同任總經理暨共同執行長，信中並以「著有功績任勞任怨」形容廖賜政在任內的貢獻。

今（11）日上午的和碩董事會已通過新的人事任命，廖賜政擔任和碩總經理暨執行長已六年多，而著有功績任勞任怨的他將卸下重擔，在他73歲生日剛渡過幾日後將卸下和碩總經理暨執行長職務，此人事令將於8月12日生效。

和碩強調廖賜政只是退居第二線，他仍繼續擔任和碩董事，也兼任關係企業景碩科技（3189）董事長。新接任執行長兼總經理工作的是二位「總經理暨共同執行長」鄧國彥與鄭光志，此人事任命也將於2022年8月12日生效。

鄧國彥在內部人稱 Johnson 鄧，在公司年資達 27 年，目前擔任第五事業處總經理，主管筆電、桌機及消費性電子產品等重要客戶的業務。鄭光志在內部人稱Gary鄭，在公司年資達29年，曾長期任公司研發主管工作，目前擔任和碩關係企業海華科技（3694）總經理。和碩將在這二位傑出主管擘畫與領導下承襲原有基礎而繼續精進研發、製造、服務與管理新技術，去厚植實力、服務客戶。