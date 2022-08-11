搭計程車上班真的會比開車還要划算嗎？一名網友意外發現，同事居然每天搭計程車上班，讓他不禁疑惑，荷包是否能承受住高額的車資，忍不住上網請益「有人每天坐計程車上班嗎？」結果有行家試算，認為與其花錢養車，搭計程車還比較省。

原PO在「PTT WomenTalk板」發文，表示今（11）日一早上班時，在公司門口碰到同事搭計程車來上班，本以為同事快要遲到了，為了趕時間不得已才搭計程車，沒想到同事卻說自己每天都是如此，且之前每天開車上班，「停車費也差不多錢」，讓原PO感到好奇，「真的有人每天坐計程車上班嗎？」

貼文一出，有許多網友認為「養車的開銷」是一大問題，紛紛留言，「停車費加油錢可能比每天坐計程車高，還沒加上保養、維修、稅金」、「平常沒用車需求，真的省比較多又舒服」、「養車真的貴，距離不長坐計程車比較划算」、「都已經精算過了，每天搭計乘車比買車跟每天開車便宜」。

除此之外，也有人提出計程車長期包車能夠商討價格，計算下來未必會比開車還貴，「我媽以前就是這樣，有簽長約，時間到就會在樓下等」、「很多老年人固定看病拿藥，家屬都找程車包車，直接找家屬請款」、「跟熟識司機包月反而便宜」。