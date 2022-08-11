台南烏山頭水庫投入「種電」，其太陽能設施位置在遊湖船航道附近。（張毓翎攝）

眼見水域上鋪滿了一片片的太陽能板，有的遊客驚嘆綠能科技的進步，但也有遊客覺得突兀，有些「煞風景」。（張毓翎攝）

政府推動再生能源發展，國內已有高雄阿公店、新竹寶山等水庫投入「種電」，而位在台南烏山頭水庫的太陽光電工程，已於今年年中完工，為全台最大型的水庫浮動式太陽光電案，由於其設施位置在遊湖船航道附近，眼見水域上鋪滿了一片片的太陽能板，有的遊客驚嘆綠能科技的進步，但也有遊客覺得突兀，有些「煞風景」。

正值暑假期間，烏山頭水庫近來人潮增加，加上水庫風景區內有親水公園，吸引不少家庭前來旅遊消暑，還有業者提供搭船導覽遊程，帶領遊客欣賞水庫美景，並介紹水庫的歷史和功能，寓教於樂。

業者說，烏山頭水庫水域禁止吃油的船在上面航行，所以他們遊湖船全是電動船，且上方還設置太陽光電板，可轉換成電能，隨時為船充電。再生能源的使用已成為趨勢，像烏山頭水庫今年開始種電，來搭船的遊客，可近距離看到一排排的太陽能板。

從新竹來的陳小姐認為，將現有水域空間結合太陽光電複合式利用，可創造更多效益，很樂見；不過也有遊客給予負面評價，認為冷冰冰的太陽能板和鐵架，讓原有的自然景觀變了調，很可惜。

農田水利署嘉南管理處表示，在烏山頭水庫設置太陽光電的緣由，是為響應中央綠能減碳政策，其設置容量13.7MW（百萬瓦），面積11.5公頃，如今完工後，每年約可發電1800萬度，可供4900多戶家庭使用。

除了烏山頭水庫，曾文水庫也計畫設置太陽光電，南區水資源局表示，曾文水庫水域型太陽能光電發電工程計畫，規畫設置面積為24.6公頃、裝置容量9.6MW，由大埔鄉公所公開招商，目前鄉公所已與廠商簽辦訂約程序作業中。