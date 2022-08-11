雲林縣虎尾鎮長選舉，尋求連任的無黨籍虎尾鎮長丁學忠氣勢旺，目前尚未有人表態競選，虎尾鎮也是民進黨雲林縣黨部唯一尚未推出參選人的鄉鎮市，黨部表示已鎖定幾名人選，正在進一步研議中，近期可望明朗化。政壇人士分析，丁學忠與同樣尋求連任的雲林縣長張麗善互動良好，虎尾為雲林人口數第2的鄉鎮，其選情將對國、民2黨雲林縣長之戰有相當程度的影響。

民進黨雲林縣黨部為讓雲林縣重回綠色執政，提前部署全縣20鄉鎮市長參選人，目前19鄉鎮市參選人均已就定位，唯獨虎尾鎮尚未推出人選，讓外界一度質疑「找不到人應戰」，對此黨部表示虎尾鎮為艱困選區，須審慎評估，目前已有數名人選，黨部正進行最後規畫，絕非「找不到人」。

本屆虎尾鎮長選舉，民進黨林新丁對上無黨籍丁學忠，丁拿下近6成選票，以2萬2124票大勝林的9361票，因此民進黨在年底選舉不敢掉以輕心，務必要找1名與丁勢均力敵的人選投入選戰，因為虎尾鎮人口數是雲林縣20鄉鎮市中排名第2的鄉鎮，達7萬餘人，若得票數不高，將連帶牽動縣長選情。

丁學忠為國民黨籍，但本屆與下屆鎮長選舉都以無黨籍參選，丁曾任2屆虎尾鎮代會主席，長期經營基層，加上年紀輕、點子多，吸引不少中間選民與年輕選票，目前不僅民進黨還無人應戰，也未出現其他有意參選者，呈現「找不到對手」情況。

虎尾鎮近年來發展迅速，高鐵雲林站設於虎尾，更有效帶動地方繁榮，以張榮味為首的雲林張派，便是以虎尾、土庫地區為根據地發跡，可說是其大本營，加上丁學忠與張派互動良好，此次民進黨想要在雲林縣長選局中勝選，虎尾絕對是「重中之重」的兵家必爭之地之一。