俄羅斯矢志拿下整個烏克蘭東部工業重地頓巴斯地區，俄、烏雙方今天在烏東皮斯基鎮周圍激戰。與此同時，基輔指控莫斯科拿核能電廠作為防禦烏軍砲火的盾牌。

路透社報導，獲俄羅斯支持、自行成立的頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）一名官員指出，距當地首府頓內茨克西北方10公里的皮斯基鎮（Pisky）落入俄軍和分離主義部隊手中。

這名官員別索諾夫（Danil Bezsonov）在即時通訊軟體Telegram發文表示：「皮斯基鎮激戰中，這城鎮已被我們拿下，不過北部和西部仍有零零散散小區塊持續在抵抗。」

皮斯基鎮是頓內茨克防衛要衝，烏克蘭官員否認此一重兵固守城鎮已經陷落。路透社無法就此查證。

頓巴斯（Donbas）地區由盧甘斯克州（Luhansk）和頓內茨克州組成。2月開戰後因烏克蘭首都基輔久攻不下，莫斯科轉而以頓巴斯地區為其軍事攻勢的主要目標，其中盧甘斯克州目前幾乎全部由俄方掌控，頓內茨克州仍在持續抵抗。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）在上傳YouTube的訪問中指出，俄羅斯「攻入皮斯基鎮的行動」一直「沒有成功」。

基輔昨天指控莫斯科，在明知烏方還擊可能危及核電廠的前提下，仍從烏克蘭中部俄軍控制的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠周圍發射火箭，造成至少13人喪生、10人受傷。

烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）昨天透過社群媒體指出：「俄羅斯懦夫無技可施，只好恬然無恥藏身札波羅熱核電廠，對城鎮進行攻擊。」

烏方指出，電廠內約500名俄軍配備重型車輛和武器，烏克蘭技術人員也持續在現場工作。

烏、俄相互指控對方對札波羅熱核電廠附近進行攻擊，讓這座歐洲最大核電廠陷入危境。

國際原子能總署（IAEA）就潛在核災發出警訊後，七大工業國集團（G7）昨天也呼籲俄羅斯把這座設施的掌控權歸還烏克蘭。

與此同時，俄羅斯揮軍烏克蘭所依據的理由昨天得到中國強有力支持。

中國駐俄羅斯大使張漢暉指控華府一再擴張北大西洋公約組織（NATO）軍事聯盟、支持烏克蘭與歐洲聯盟結盟，把俄羅斯逼到牆角，「終極目標就是要用戰爭泥潭和制裁大棒拖垮、擊垮俄羅斯」。

烏克蘭軍方通報，俄軍昨天對包括哈爾科夫州（Kharkiv）、頓內茨克州、赫松州（Kherson）在內的烏克蘭東北部、西南部、南部大約28座城鎮進行砲擊。烏蘭武裝部隊參謀總部強調，烏方反擊已迫使俄軍撤離其中大部分城鎮。

烏克蘭總統顧問阿列斯托維奇表示，昨天有數十位平民命喪俄軍砲擊。

這場戰爭已經拖垮烏克蘭經濟。基輔要求未來兩年凍結償還近200億美元國際債券的呼聲，昨天獲海外債權人支持，使得基輔稍得喘息。烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）指出，這項協議讓烏克蘭得以暫時省下近60億美元。