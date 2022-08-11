舊振南「花好月圓禮盒經典款」。（舊振南提供）

迎接中秋，百年漢餅品牌舊振南今年以「Over the Moon美好殷悅會」為主題，採童趣畫風創造出中西合璧的專屬吉祥物「悅兔」，再以經典不敗的綠豆椪和廣式月餅等人氣商品打造中秋人氣禮盒，藉此傳達祝福暖意。

中秋首推「花好月圓禮盒經典款」(860元)，組合了舊振南鎮店之寶「台式月餅綠豆椪」，嚴選中顆飽滿綠豆，堅持經過七道繁複手工程序，製成清香綠豆沙餡，包覆在層次分明的酥香千層餅皮中，強打入口即化；此外也搭配「鳳梨酥」，選用台南關廟鳳梨為底，在入餡前充分研磨細桿鳳梨纖維，外層酥皮使用高品質雞蛋與新鮮奶油拌入，奶香風味濃醇誘人、口感溫柔滑順；最後是中秋限定「蛋黃酥」，內餡嚴選在地飽滿鴨蛋製成的鹹蛋黃、紐西蘭天然無水奶油，搭配綿密手工烏豆沙餡，經由烘烤膨脹後層次分明。

舊振南也與金車噶瑪蘭威士忌推中秋限定「威士忌月餅禮盒」（1450元），以典雅木盒和沉穩大器的配色搭配「悅兔」插畫作為包裝，同樣推出三款馥郁酒香的月餅，包含「可可 X 噶瑪蘭經典威士忌月餅」法芙娜頂級可可散發著雅緻花果芬芳，與噶瑪蘭經典威士忌溫暖的柑橘香氣迴盪口中；「水蜜桃 X 噶瑪蘭堡典威士忌月餅」水蜜桃餡料融入噶瑪蘭堡典威士忌，清甜果香與優雅乾淨的花香完美結合，滋味田木；「椰香葡萄 X 噶瑪蘭珍選No.1威士忌月餅」椰酥奶香四溢，入口即盈溢著噶瑪蘭珍選No.1威士忌，富有熱帶水果風味酒香，甘甜葡萄乾點綴其中，層次。

即日起至21日，全台舊振南通路以及官方網站皆可預購，凡預購即享有最高85折優惠。飲酒過量有害健康。