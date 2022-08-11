美國通膨趨勢暫緩，激勵美股近日呈現漲勢，台股也在晶圓雙雄領軍下，成功重返15,000點關卡。與半導體相關的ETF同步見漲，100％投資台灣半導體的兆豐台灣晶圓製造ETF（00913）11日漲幅2.61％，因成分股聚焦在晶圓製造中游，更能跟上半導體題材漲勢的機會。

兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金研究團隊指出，兆豐00913是純投資台灣晶圓製造企業的ETF，不僅剔除KY股票，更聚焦在半導體核心價值的中游領域，像是晶圓製造、DRAM等產業主流，同時兼顧公司治理與獲利能力的股票。

多數歐美企業跨海向台廠增加訂單與擴增產能，特別集中在半導體中、上游領域，有些企業產能可望滿載至今年底，有助推升半導體ETF漲勢，另外，兆豐00913掛牌上市時間適逢市場歷經大幅修正，半導體下半年利多浮現，搭上通膨緩步、台股晶圓雙雄領軍等機會，對投資人是相對有利的投資契機。