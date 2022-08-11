有網友日前在路上直擊前方一對男女在機車上疑似做不雅行為，男方把手放在背後，接近女方私密處，手部頻頻有小動作，讓後方目擊者全看傻，影片曝光網友說「一心二用不太好喔」、「是有多急」，但也有人緩頰稱應只是抓背或找東西，網路上掀起不少討論。

該網友在臉書「爆料公社」分享影片，1名騎士在路上直擊前方1對男女坐在機車上等紅燈，男方的右手竟伸到背後疑似做出不雅行為，影片中男方的手部靠近女子的私密處一直抽動，而女子也有稍微抖動，過程全被後方騎士的行車紀錄器拍下，影片還附上「OMG」的圖片。

有網友在路上直擊前方一對男女在機車上疑似做出不雅行為，男方把手放在背後、接近女方私密處，手部頻頻有小動作，讓後方目擊者全看傻。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該網友轉PO至臉書社團寫下「第一次在這邊發文竟然是發這種影片」，而PO文短短1天內已累積近1萬人按讚、3千多則留言；網友紛紛留言「真是時間管理大師，連等紅燈的時間都不浪費」、「真貼心，知道癢癢幫抓」、「這位先生一心二用不太好喔」、「是有多急」、「我以後屁股癢也不能抓了」、「這位男友真好，明知蚊子咬一口，還幫女友抓癢，注意安全」、「利用空檔時間，時間達人」、「他只是在找東西，別誤會了」。