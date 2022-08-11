廖大乙說，普度藥品本來就是習俗，主要是祈求讓好兄弟快樂「放暑假」，不受疾病干擾。（廖大乙提供／張毓翎台南傳真）

中元普度到來，竟有人拿口罩、快篩劑、退燒藥和白花油等防疫物品當祭拜，引發網友議論，民俗專家廖大乙則認為，普度藥品本來就是習俗，早期有些供桌可見感冒藥等藥品，主要是祈求讓好兄弟快樂「放暑假」，不受疾病干擾。

中元普度不能亂拜，以粽子當供品為例，民間習俗傳統為不能拜整串，需剪斷繩頭，代表散開霉運的意思。另外許多老一輩也說，拜拜的水果供品忌諱用香蕉、李子、鳳梨或梨子，因諧音有「招你來」之意。

中元普度供品無奇不有，網路論壇《Dcard》近來有網友po出滿桌零食、水果及好幾罐白花油的照片，並發文詢問「中元普度拜白花油，不怕驅趕掉好兄弟嗎？」，引發網友討論。

有網友說「鑑於今年疫情肆虐，只要有心什麼都能當供品」，但也有人建議走傳統路線，避免招來不好的事情；還有網友留言打趣稱：「經普度公加持的防疫小物或藥品，搞不好能發揮更好的效果」。

廖大乙說，普度藥品本來就是習俗，現今若有人準備防疫物品祭拜，其實也不必太大驚小怪。但仍建議有「招你來」意涵的香蕉、李子、鳳梨，以及代表不淨芭樂、綠番茄等5種水果，千萬不要上桌。