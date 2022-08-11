美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，引起大陸強烈反彈，許多學術、政府單位官網遭駭客入侵，包括7-11、台鐵等螢幕看板也被駭。今（11日）稍早中油官網出現停擺的情況，但是否遭駭仍有待中油說明。

經實測，中油官網首頁雖然能夠順利進入，但點選其他分頁或服務時，即跳出如畫面顯示「抱歉！請您再重新檢視輸入的網址是否正確」。至於當機原因是否遭駭客網路攻擊，仍有待中油說明。