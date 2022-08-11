台鋼集團旗下專業鋼筋加工與配送通路大廠沛波鋼鐵（6248）11日召開董事會，會中通過第二季暨上半年財務報告書，第二季營收為新台幣14.82億元，較去年同期成長40.22％，第二季稅後純益為4,729萬元，較去年同期成長144.94％，累計上半年營收30.38億元，較去年同期成長57.68％，累計上半年稅後純益6,922萬元，每股稅後純益為1.51元。

沛波表示，第二季雖受雨季及疫情影響營建工程進度，但在出貨鋼價位於高檔效益下，營收與歷年同期相比仍創新高，且在沛波策略接單與成本調控下，單季獲利已產生效益，毛利率表現已逐步恢復正常水準，較去年同期增加3.15％。

展望下半年，總經理楊韻蒔表示，受電子廠房擴建、台商回流建廠、公共工程持續釋出和營建業推案量多等因素助攻下，對建築用鋼需求穩定增長，預期業績表現續佳，且第三季鋼市持續面臨修正、鋼價續跌，沛波將踏穩腳步觀察鋼筋市場變化，即時調整策略，以推升沛波營運表現為目標，公司對展望維持正向看法。