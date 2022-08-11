陽明海運（2609）11日董事會通過2022半年報，上半年營收2,161.52億元、年增59.5％，營運量227萬TEU（20呎櫃），較去年同期增加2％，稅後淨利1,161.11億元，EPS為33.25元。

其中，第二季營收為1,094.48億元、年增49.4％；稅後淨利555.33億元，EPS為15.9元，低於今年第一季的17.35元、去年第4季的16.33元，創歷史單季第三高。

貨櫃三雄在第二季營運表現，只有長榮（2603）獲利創新高、每股賺19.33元，陽明創第三高、每股賺15.9元，萬海（2615）每股獲利10.74元、寫第四高。

累計上半年，長榮稅後淨利2,036.53億元，EPS為38.49元；萬海稅後純益707.54億元，由於今年配發1.5元股票股利，股本由244.01億元增加為280.61億元，EPS調整為25.21元。

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