漢來美食（1268）下半年加速展店計畫，預計9月底將開出全新中菜品牌「溜溜酸菜魚專賣店」，是漢來美食集團旗下第18個品牌、第45家餐廳，首店位於高雄遠東SOGO百貨，將鎖定年輕族群、小資族，除單點也有2~4人套餐可選擇，平均客單約在400元，搶攻喜歡酸辣重口味的年輕人市場，可望為集團營運增添新一波成長動能。

漢來美食今（11）日董事會通過季報，第二季合併營收5.38億元、營業淨損1.58億元、稅後淨損1.02億元，每股虧損2.42元；累計上半年營收15.74億元、營業淨損1.04億元、稅後淨損0.59億元，每股虧損1.41元。所幸疫情趨穩，8月後餐飲市場逐漸活絡，預估下半年營收將可樂觀看待。

漢來美食單季及累計上半年營收因持續展店效益均較去年同期小幅成長，獲利表現則較去年同期落後，所幸國內疫情持續降溫，漢來美食7月營收已回升到3.05億元，月增59.77％、年增475.51％；累計前7月營收18.79億元，年增17.99％，6月及7月分別以33％、60％的增幅回升，預期8月在暑假及節慶陸續到來的氛圍下營收將持續大幅躍升。

漢來美食旗下最大的品牌-漢來海港餐廳全台7家分店，7月起已逐漸恢復往常的訂位盛況，尤其假日更是一位難求，顯示國人已走過防堵疫情的階段，態度轉向與病毒共存，也有信心回歸日常生活節奏及消費模式。疫情期間漢來美食不畏衝擊，積極調整經營策略並啟動轉型，投入來美食APP建置與多元化服務的開發工作。

對於今年上半年落後的業績，漢來美食看好節慶及消費者信心恢復的效益，尤其今年農曆七月相較往年，也出現淡季不淡的景況，主要係因之前停辦的社團和公司行號餐會，都陸續在本月回籠，可望能在下半年動能滿檔的加力衝刺下順利達標。

漢來美食今年中秋檔期月餅禮盒熱銷情況更勝以往，中元前未到，中秋月餅就已完銷。漢來美食今年共推出58000盒廣式月餅及10500盒蛋黃酥，目前月餅禮盒已銷售九成九，蛋黃酥也在熱賣中，將可填補前兩季宴會廳營收的短缺。而新推出的來美食APP也持續發送各種好康優惠，達到精準行銷和綁定忠實顧客的目的。