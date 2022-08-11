台灣台灣鞋材大廠上市台灣百和工業家族爆出家族財產糾紛，第二代鄭智瑜因母親代管遺產，錢轉進母親帳戶，鄭智瑜告侵占，彰化地方法院判處鄭母需賠3075萬5189元，鄭母與鄭妹應連帶賠415萬多元。

台灣百和工業是台灣知名企業，包括 Nike、Adidas等全球前二十大運動鞋品牌，都是台灣百和的客戶，由鄭森煤、弟弟鄭國禎和鄭國烟共同創立，是第一代，老二鄭國禎已經往生，鄭國禎獨子是鄭智瑜，2年前曾爆出鄭智瑜控訴大伯和三叔要把他拉下台，「豪門恩怨」理還亂，如今又暴出鄭智瑜與母親也有遺產紛爭。

判決書指出，鄭國禎往生後，包括百和公司股票等，大部分遺產都登記在獨子鄭智瑜名下，股利也匯到其帳戶，但因當時鄭智瑜尚未成年，由母親代管，由於鄭智瑜曾遭詐騙，成年後繼續委由母親代管。

判決書並指出，鄭母和鄭妹卻在2018年，將鄭智瑜名下，國泰世華彰美分行帳戶內的980萬元轉到鄭母的帳戶，國泰世華桃園分行帳戶內的美金69萬6526元及澳幣31萬7047元，也轉到鄭母帳戶。

並且，由鄭妹擅自在「贈與稅申報書」等資料上填載他的姓名、身分證字號等，並以鄭男印章委任申報贈與稅，偽造鄭母取得的款項，是基於贈與關係，並從鄭智瑜的彰美分行匯出415萬多元支付贈與稅。

鄭母雖然對鄭智瑜解釋，外面很多人要借錢，不能再次被騙，是出於保護的心理，但鄭智瑜和妻子都認為已經40多歲了，此舉無異是侵占，所以提告。

法官認為，鄭母未經鄭男同意，擅自偽造簽屬文件，將鄭男帳戶款項匯入自己帳戶，屬故意侵害鄭男權利，應負損害賠償責任，裁處鄭母需賠償鄭男受損害的3075萬5189元，鄭母委由鄭妹代填繳納贈與稅的415萬5573元 損害，兩人也要應連負責賠償。