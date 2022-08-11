天主教道明傳教修女會在屏東三地門鄉創立的「少女城」，因應高齡化時代來臨，成了6大長照服務於一體的社區照顧中心。（謝佳潾攝）

天主教道明傳教修女會1964年在屏東三地門鄉創立聖若瑟診所，14年後診所變成社會福利機構「少女城」，照顧部落許多無依、身障的青少年，近來因應高齡化時代來臨，在縣府的規畫下，成了6大長照服務於一體的社區照顧中心。

屏縣府指出，1964年，天主教道明傳教修女會在三地門鄉創立聖若瑟診所，為原鄉帶來醫療資源、造福部落族人，期間，修女在傳教過程中發現無依或身障的孩子們也很需要被照顧，為此，1978年修女會將診所改為少女城，成為專為照顧青少女的社會福利機構。

但隨著兒少照顧安置型態、逐漸由機構式照顧轉為家庭式照顧後，少女城也逐步卸下階段式任務，結束兒少安置機構營運，並於去年6月將建物捐贈給屏縣府，而縣府為因應高齡化時代來臨，特地將該建物規畫並打造成社區照顧中心。

縣府表示，三地門社區照顧中心將是個匯集生活機能訓練、社區支援整合、日間照顧、失智據點、A級社區整合服務中心、生活創藝工坊等6大長照服務於一體的社區照顧中心，11日正式開工，待完工將成為全齡適用的多元共融空間。

縣府秘書長邱黃肇崇指出，這棟舊式3層樓建築將華麗變身，除在1樓開設日間照顧中心、生活創藝工坊，讓失能失智長者得到適切照顧外，還將聘請排灣族傳統工藝達人為中高齡及身障者授課，並開放民眾參與體驗手作。

至於原地磨兒生活機能中心將進駐2樓，提供亞健康民眾運動復健、腦適能、體適能訓練，還有失智社區據點提供失智者認知促進、安全看視服務等，3樓則規畫多間五感教室及多功能會議室，未來也將提供社區聚會活動。