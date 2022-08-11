李玖哲9、10月分別在北高舉辦演唱會。（粘耿豪攝）

李玖哲9、10月分別在北高舉辦演唱會。（粘耿豪攝）

李玖哲與日籍老婆相馬茜從交往到結婚，10多年來感情如一，2人婚後就討論要生孩子，卻始終等不到好消息；他近日受訪透露夫妻倆曾為此求醫，相馬茜甚至忍痛打排卵針，可惜無法順利受孕，如今不再強求，他也拒絕再讓老婆受苦：「可能是沒有孩子在我們生命中的緣份，她打針真的很辛苦，我們沒有就沒有，我也不覺得一定要有小孩才幸福。」

李玖哲出道19年，曾長達7年沒有發片，只能靠老本過日子，相馬茜始終不離不棄陪在身邊，他感嘆那段時間很對不起老婆，讓她跟著受苦，「但如果放棄音樂就是要我放棄自己，我還沒有完成在地球上要完成的事」，夫妻倆齊心堅持，如今苦盡甘來，「只能說我真的找到一個很好的女人，沒有人比我老婆堅強溫柔，這幾年有時候我工作很累想休息，她會提醒我現在還有工作真的很幸運，還能開演唱會更是不容易」。

夫妻相處難免發生爭執，李玖哲自豪和相馬茜吵架的次數「一隻手就能算出來」，笑說：「如果真的意見不合，她會開始講日文、我講英文，根本吵不起來，而且我們當天一定會處理問題，吵架不過夜。」提及相馬茜退隱多年，不少廠商捧著大筆鈔票邀她拍廣告都被拒絕，李玖哲苦笑說：「之前有個廠商找我們一起拍婚紗，她不要啊，她叫我去跟別人拍，她說『我無所謂的，你放心』。」即便這幾年夫妻倆經濟較充裕，相馬茜始終過著樸實節儉的生活。

近年由於疫情影響，李玖哲和家人聚少離多，某次巧遇周興哲聊起和老婆分離心酸，事後周興哲特別為他量身打造新歌〈從來沒愛錯〉，李玖哲感動說：「這首歌真的是我的心情，最靠近我內心的一次。」想送給老婆，謝謝她無怨無悔支持。

李玖哲將於9月24日、10月15日分別在台北流行音樂中心和高雄流行音樂中心舉辦演唱會，礙於疫情影響，人在日本的相馬茜屆時無法返台欣賞，而他的美國家人則行程未定；李玖哲回想3年前首度攻蛋，李爸爸坐台下與他合唱，父子倆感動落淚，「爸爸一直說要再給他一次機會好好表現，我說『你一定又會哭』，希望疫情緩和，美國家人有機會回來」，李玖哲「今天星期幾」演唱會購票可洽寬宏售票系統。