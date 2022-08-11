9月企業要申報營所稅暫繳，財政部核釋，營利事業如果符合一定條件者，仍可以免辦暫繳，這是財政部連續第3年提出免辦營所稅暫繳措施，今年預估影響稅額近千億元。

財政部表示，所謂符合條件有二：一，中央事業主管機關依據紓困條例提供紓困、補助、補償、振興等相關措施，都可以自動免辦暫繳。

二，因疫情因素致短期間內營業收入驟減，例如2020年1月起任連續2個月平均營業額或者任1個月的營業額，較2019年12月以前6個月或2018年以後之任1年同期平均營業額減少達15％。

如果2020年與2021年有申請免辦暫繳的企業，可以直接適用免辦理2022年營所稅暫繳，無須提出申請。

以及營利事業於辦理2022年度暫繳申報期間開始前，如已依規定經國稅局核准延期或分期繳納營所稅、營業稅、貨物稅、菸酒稅、特種貨物及勞務稅稅額，或核准退還營業稅溢付稅額者，亦無須再提出申請。

財政部表示，鑑於紓困條例施行期間已延長至2023年6月30日，且考量今年國內4月起疫情升溫，部分行業之營運仍持續受疫情影響，所以持續提供免辦理2022年度營所稅暫繳紓困措施。

根據財政部統計，2020年有4萬多家企業免辦營所稅暫繳，影響稅額達到848億元；2021年則有5.5萬家，影響稅額917億元，預估今年免辦暫繳稅額會繼續擴大，約近千億元。