大陸女星王豔曾在瓊瑤劇《還珠格格》飾演機智又知書達禮的「晴兒」爆紅，她在1997年和房地產大亨王志才結婚，婚後定居北京，原本專心相夫教子的她，近年逐漸回歸螢光幕，她近期曬出一組到農村摘菜的照片，王艷全身包緊緊，卻被網友批做作。

王艷在小紅書更新近況，影片中她從農村屋掀簾而出，綁著一頭俏麗馬尾，王艷穿著寬大的運動外套，提著一個木籃子，腳下穿著黃色的雨鞋，打扮風格簡約，她對著鏡頭輕快地說：「走啊摘菜去」，鏡頭一轉王艷一邊摘著小黃瓜，一邊稱讚「真不錯」，摘沒一會王艷四處張望「再去那摘點豆角去」，王艷在摘菜同時不忘宣揚理念：「這叫種瓜得瓜，種豆得豆，我們春天灑下的種子，然後這樣日復一日的用心栽培，才能吃到這麼新鮮美味的菜」。

對著鏡頭，王艷鼓勵大家「所以呢你有什麼想做的，你現在就去做，總會開花結果的。」雖然似乎很正能量，不過有觀眾注意到王艷手上是把外套的袖子拉長當做手套，加上對著鏡頭講話這點有些刻意，留言批評：「不切實際，摘菜手都不露」、「只是做做樣子陶冶情操」、「摘別人的菜還說什麼大道理」、「衝著一根黃瓜說真不錯，還能更演一些嗎」，不過也有粉絲覺得很好「聲音好好聽」、「這麼多年還是這麼漂亮」、「逆生長」、「被王艷感動到了」、「人美心善，很喜歡妳」。