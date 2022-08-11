華南金控(2880)於11日召開法人說明會，公布2022年第二季暨上半年營運績效。由於上半年金融市場劇烈震盪，旗下各子公司獲利動能受到壓抑，金控2022年上半年自結稅後淨利79.86億元，年減14.0％，每股稅後盈餘(EPS)0.61元，年化稅後股東權益報酬率(ROE)8.43％、資產報酬率(ROA)0.45％，總資產持續增長達3兆6,363億元。華南金總經理李耀卿指出，下半年將順應金融情勢變化，並以防禦穩健策略減緩市場衝擊。

集團核心獲利子公司華南銀行2022年上半年自結稅後淨利76.93億元，較去年同期微幅減少1.25億元(-1.6％)，其中利息淨收益年增26.49億元(+20.0％)，手續費淨收益年增0.11億元(+0.3％)，投資淨收益年減9.03億元(-37.4％)，淨收益217.12億元，年增15.68億元(+7.8％)；呆帳淨提存則為維持良好資產品質而增提9.56億元。EPS 0.85元，年化稅後ROE 7.57％、ROA 0.44％，整體營運獲利穩健，占集團獲利貢獻近9成。

在放款業務方面，華南銀行截至2022年6月底，全行放款餘額達2兆1,023億元，年增2,063億元(+10.9％)，其中以中小企業放款、房屋貸款及外幣放款動能表現較佳，年增率各達11.4％、6.6％及19.5％。都更與危老融資餘額分居公股行庫第一及第二名，國內聯貸市占率排名第三，核心業務動能堅實，同時保持良好資產品質。2022年第二季逾放比率為0.13％，備抵呆帳覆蓋率919.62％，均優於同業平均水準。

存款業務方面，華南銀行截至2022年6月底，總存款餘額為2兆9,007億元，年增2,445億元(+9.2％)，新臺幣存款規模排名市場第三名，新臺幣活存占率提升至72.22％，全行存放比71.16％。

華南銀行近年來積極發展數位金融科技，2022年上半年推出夜間換匯線上服務、全新理財型信用卡App「華南Rich家」，與全新內建全國首創AI對話式行動銀行「華南銀行+App」，全功能聲控導航，並與中國人壽合作開辦遠距投保業務，為銀行業首家先驅。下半年將持續強化數位金融服務，擴大使用場景，拓展會員經濟，並預計推出企業行動銀行App，便利企業戶資金調度。

子公司華南永昌證券2022年上半年受股市成交量縮小，衝擊經紀手續費收入，自結稅後淨利5.92億元，較去年同期減少逾5成，EPS 0.90元，排名同業第五名，年化稅後ROE 10.67％，ROA 1.89％。經紀業務市占率3.08％，融資餘額市占率4.74％，均排名同業第九名。

子公司華南產險2022年上半年自結稅後淨利1.49億元，受首季數筆大型商業火險賠案影響，以及投資收益未及去年同期表現，致獲利年減3.36億元，EPS 0.74元，年化稅後ROE 4.75％，ROA 1.23％。簽單保費總收入65.74億元，年增6.00億元，成長幅度10.0％，業務穩健茁壯，簽單保費收入市占率5.71％，同業排名第6名。且受商業火險及防疫保單賠案影響，自留滿期損失率64.04％、自留費用率32.30％，整體自留綜合率96.34％。

展望下半年，各國雖已逐步走出新冠肺炎的陰霾，惟仍承受通膨之苦，預期金融市場仍將有波動，經濟前景尚未明朗，後續端視俄烏戰爭變化、升息力道及景氣狀況而定。華南金控持續密切觀察市場變化，督促各子公司積極因應，並調整為防禦穩健策略，以減緩市場衝擊，期望獲利可逐步回穩，進而達成年度預設目標。